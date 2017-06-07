Футболисты сборной Португалии прибудут в Казань для участия в Кубке конфедераций 14 июня

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МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Португалии по футболу прибудет в Казань, где проведет первый матч в Кубке конфедераций 2017 года, 14 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе португальской команды.
"Команда приедет в Казань 14 июня", - говорится в сообщении.
Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы и соперником российской команды на Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команды выступят в группе A вместе со сборными Новой Зеландии и Мексики. Матч Португалия - Россия состоится 21 июня в Москве. Первую игру на турнире португальцы проведут против мексиканцев 18 июня в Казани.