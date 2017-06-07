Легкоатлетка Ласицкене подтвердила участие в четырех турнирах, которые пройдут в России

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МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене примет участие в четырех соревнованиях, которые пройдут на территории России. Об этом чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту сообщила ТАСС.
Ласицкене примет участие в Мемориале Евстратова (16 июня), Мемориале братьев Знаменских (1-2 июля), Кубке России (14-15 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).
"Да, я приму участие в четырех российских турнирах", - сказала она.
После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла два турнира: этап "Бриллиантовой лиги" с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 м.
8 июня у Ласицкене запланирован старт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, 11 июня она выступит на турнире в голландском Хенгело, 13-го - в финском Турку, а 18 июня она заявлена на этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.