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Легкоатлетка Ласицкене подтвердила участие в четырех турнирах, которые пройдут в России

Спорт
7 июня, 14:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Спортсменка примет участие в Мемориале Евстратова (16 июня), Мемориале братьев Знаменских (1-2 июля), Кубке России (14-15 июля) и чемпионате страны (28-30 июля)

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© EPA/CLAUDIO ONORATI

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене примет участие в четырех соревнованиях, которые пройдут на территории России. Об этом чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту сообщила ТАСС.

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Ласицкене примет участие в Мемориале Евстратова (16 июня), Мемориале братьев Знаменских (1-2 июля), Кубке России (14-15 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).

"Да, я приму участие в четырех российских турнирах", - сказала она.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла два турнира: этап "Бриллиантовой лиги" с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 м.

8 июня у Ласицкене запланирован старт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, 11 июня она выступит на турнире в голландском Хенгело, 13-го - в финском Турку, а 18 июня она заявлена на этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.

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