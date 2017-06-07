В Сочи в дни Кубка конфедераций дополнительно пустят 32 бесплатных поезда для болельщиков

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Железнодорожники пустят 32 дополнительных бесплатных поезда в Сочи для футбольных болельщиков в дни проведения Кубка конфедераций, составы будут следовать в Москву, Казань, Санкт-Петербург и обратно. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на АНО "Транспортная дирекция - 2018".

"Из Сочи в Москву, Казань, Санкт-Петербург и обратно будет назначено 32 дополнительных поезда общей вместимостью порядка 19 тысяч мест. Всего между городами-участниками футбольного соревнования будет курсировать более 260 дополнительных бесплатных поездов, которые смогут перевезти порядка 160 тысяч болельщиков, в состав каждого будут входить купейные или двухэтажные вагоны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проезд в специальных поездах к городам, которые примут матчи Кубка конфедераций, и на электропоездах, курсирующих к местам проведения матчей, будет для болельщиков бесплатным при наличии паспорта болельщика и билета на игру.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" будет четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены - около 45 тысяч зрителей. Стадион принимал церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а первый футбольный матч на нем состоялся 28 марта 2017 года - это была товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая завершилась со счетом 3:3.