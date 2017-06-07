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Второй центр по подготовке волонтеров к ЧМ-2018 открылся в Екатеринбурге

Спорт
7 июня, 15:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июня. /ТАСС

Кандидаты в волонтеры будут проходить отборочные испытания и участвовать в образовательных подготовительных программах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Городской Центр подготовки волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года открылся на площадке Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Это уже второй волонтерский центр в регионе, первый открылся на базе Уральского федерального университета (УрФУ) в конце 2015 года.

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"Центр подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года в городе - организаторе Екатеринбурге начал работу 7 июня на площадке Дворца игровых видов спорта. Здесь кандидаты в волонтеры будут проходить отборочные испытания и участвовать в образовательных подготовительных программах", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС директор городского Центра подготовки волонтеров к ЧМ-2018 в Екатеринбурге Александр Антимонов, волонтеры УрФУ будут работать на стадионах непосредственно со спортсменами, судьями, в то время как задача волонтеров городского Центра - работа с болельщиками, самой большой клиентской группой. "Это две разные волонтерские программы подготовки к ЧМ-2018", - подчеркнул собеседник агентства.

Программа набора городских волонтеров стартовала в марте 2017 года. Заявки на отбор подали уже более 700 кандидатов, прием заявок продолжается.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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