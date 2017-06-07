Развлекательные концерты пройдут в Сочи между матчами Кубка конфедераций

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Шесть концертных площадок для болельщиков будут открыты в Сочи в дни проведения матчей Кубка конфедераций - 2017 по футболу. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"В дни матчей Кубка конфедераций в Сочи будут работать шесть площадок, где выступят профессиональные национальные музыкальные и хореографические коллективы, аниматоры, также будут организованы фотозоны", - рассказали в мэрии.

Концертные площадки будут расположены у Южного мола морского порта, на площади у Художественного музея, на площадке перед универсальным магазином на улице Горького рядом с железнодорожным вокзалом, возле Органного зала, в Парке культуры и отдыха в Адлерском районе и Центральном городском парке "Ривьера".

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Спартак"), Санкт-Петербурге (стадион "Санкт-Петербург"), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань-Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На арене в Сочи состоятся три игры группового этапа и один полуфинал.

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