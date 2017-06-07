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"Зоркий" подтвердил участие в чемпионате России по хоккею с мячом

Спорт
7 июня, 15:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В конце мая на заседании исполкома ФХМР было принято решение о том, что "Зоркий" примет участие в Суперлиге в сезоне-2017/18

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Красногорский "Зоркий" подтвердил участие в чемпионате России по хоккею с мячом. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

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"Зоркий" подтвердил свое участие в чемпионате России. Есть проблемы у кировской "Родины". Но мы ожидаем, что в чемпионате примут участие 14 команд", - сказал Мяус.

В конце мая на заседании исполкома ФХМР было принято решение о том, что "Зоркий" примет участие в Суперлиге в сезоне-2017/18. В 2015 году красногорский клуб испытывал серьезные финансовые проблемы и мог прекратить свое существование. В сезоне-2016/17 команда выступала в Высшей лиге (втором по силе дивизионе чемпионата страны).

Формат чемпионата России будет предусматривать двухкруговую систему с последующим плей-офф. Финал будет состоять из одного матча.

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