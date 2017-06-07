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Есипов: основой "Ротора-Волгоград" должны стать воспитанники местной школы футбола

Спорт
7 июня, 16:19 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

О назначении Валерия Есипова главным тренером команды клуб объявил в среду

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ВОЛГОГРАД, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Воспитанники волгоградской школы футбола должны стать основой клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Ротор- Волгоград". Об этом заявил главный тренер клуба Валерий Есипов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора области.

О назначении Есипова клуб объявил в среду.

"Понимание того, как должен развиваться "Ротор- Волгоград", у нас с главой региона совпало: основу команды должны составлять воспитанники местной школы футбола. Развитие клуба будет проходить в комплексе с формированием спортивной базы и детско-юношеского футбола",- цитирует тренера пресс-служба.

Есипов является легендой волгоградского футбола. С 1992 по 2004 год он провел 349 матчей за "Ротор". В 1993 и 1997 годах становился серебряным призером чемпионата России, в 1996-м - бронзовым призером.

"Ротор-Волгоград" по итогам выступления в зоне "Юг" Профессиональной футбольной лиги сезона-2016/17 занял первое место, получив право в следующем сезоне представлять Волгоградскую область в ФНЛ.

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