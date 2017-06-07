Во время Кубка конфедераций средняя загрузка казанских отелей составит 70%

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Средняя загрузка казанских отелей во время проведения матчей Кубка конфедераций, по предварительным подсчетам, составит 70%. Об этом сообщила пресс-служба исполкома города Казани.

"По предварительным данным, средняя загрузка отелей на период проведения турнира составит 70%. Всего в городе функционирует 179 отелей, включая хостелы, на 7300 номеров общей вместимостью 16,6 тысяч мест", - пояснили в пресс- службе.

Для размещения команд в Казани подготовлены пять гостиниц: Ramada Kazan, DoubleTree by Hilton, Park Inn by Radisson, Mirage Hotel, Bilyar Palace. Готовность городских отелей к приезду клиентских групп и участников Кубка конфедераций в среду проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин. В ходе визита градоначальник отметил высокий уровень обслуживания и обратил внимание на небольшие недочеты в работы, которые отельерам предстоит устранить в ближайшее время.

"Одна из составляющих программы гостеприимства, то, что запоминается больше всего - это проживание, питание, обслуживание; то, что создает первое впечатление. Руководство отелей, менеджмент серьезно подготовились к Кубку конфедераций. Вместе с тем с верхних этажей мы увидели те недочеты, которые, несмотря на огромную проделанную работу, остаются. В оставшиеся дни предстоит их устранить", - передает пресс-служба слова Метшина.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.