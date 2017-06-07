Плишкова сыграет с Халеп в полуфинале Roland Garros

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу над француженкой Каролин Гарсией в четвертьфинале Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Плишкова, "посеянная" на турнире под вторым номером, обыграла Гарсию (28) в двух сетах 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 51 минуту. Выход в полуфинал Roland Garros стал для чешки лучшим результатом за все время выступления на парижских кортах. Ранее на турнире она не проходила дальше второго круга.

В полуфинале Плишкова сыграет сыграет с румынкой Симоной Халеп (3), которая в другом четвертьфинале обыграла украинку Элину Свитолину (5) со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:0. Встреча продолжалась 2 часа и 8 минут.

В другом полуфинале сыграют швейцарская теннисистка Тимея Бачински (30) и Елена Остапенко из Латвии. Обе встречи пройдут 8 июня.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.