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Панченко считает, что ФК "Динамо" с нынешним составом может бороться за чемпионство

Спорт
7 июня, 17:31 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

При этом форвард московского клуба заявил, что руководство таких задач перед командой не ставило

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Кирилл Панченко (слева)

Кирилл Панченко (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московское "Динамо" с нынешним составом может рассчитывать на высокое место в чемпионате России по футболу и даже способно побороться за золото. Об этом журналистам заявил нападающий команды Кирилл Панченко.

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"Динамо" победило в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, вернувшись в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

"У нас сыгранная команда. Думаю, с таким составом мы можем даже стать чемпионами. Почему бы и нет? Хотя руководство никаких задач перед нами не ставило", - сказал 27-летний форвард.

Панченко стал лучшим бомбардиром первенства ФНЛ-2016/17, забив 24 мяча. "В ФНЛ я не ставил перед собой планку по забитым мячам. Здесь тоже не буду этого делать. Но в РФПЛ другой уровень, чтобы забить много, придется потрудиться", - отметил Панченко.

Чемпионат России сезона-2017/18 стартует в середине июля.

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