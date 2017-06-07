Панченко считает, что ФК "Динамо" с нынешним составом может бороться за чемпионство

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московское "Динамо" с нынешним составом может рассчитывать на высокое место в чемпионате России по футболу и даже способно побороться за золото. Об этом журналистам заявил нападающий команды Кирилл Панченко.

"Динамо" победило в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, вернувшись в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

"У нас сыгранная команда. Думаю, с таким составом мы можем даже стать чемпионами. Почему бы и нет? Хотя руководство никаких задач перед нами не ставило", - сказал 27-летний форвард.

Панченко стал лучшим бомбардиром первенства ФНЛ-2016/17, забив 24 мяча. "В ФНЛ я не ставил перед собой планку по забитым мячам. Здесь тоже не буду этого делать. Но в РФПЛ другой уровень, чтобы забить много, придется потрудиться", - отметил Панченко.

Чемпионат России сезона-2017/18 стартует в середине июля.