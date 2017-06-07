Клубы КХЛ "Слован" и "Адмирал" имеют задолженности не менее, чем за три месяца

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) братиславский "Слован" и владивостокский "Адмирал" имеют задолженности за четыре и три месяца соответственно. Об этом сообщается в пресс-релизе КХЛ.
"На данный момент задолженность перед игроками по оплате труда и/или индивидуальным бонусам и командным премиям имеют 12 клубов, - говорится в сообщении. - У большинства клубов задолженность составляет один месяц, однако есть и просрочившие выплаты на гораздо больший срок, к примеру, "Слован" (четыре месяца), "Адмирал" (три месяца). Совет директоров КХЛ 24 мая 2017 года принял решение о том, что в случае непогашения долгов до 1 июля на клубы будет наложен штраф в размере 20% от суммы задолженности".
Ранее председатель Всероссийского физкультурно- спортивного общества "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что хоккейное "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. В пятницу пресс-служба "Динамо" сообщила, что представители МВД накануне провели обыск в офисе клуба. 24 мая на совете директоров КХЛ было принято решение об исключении из лиги новокузнецкого "Металлурга".