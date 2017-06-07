Чемпионка мира по практической стрельбе из РФ одолжила оружие спортсмену из Франции

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира по практической стрельбе Наталья Румянцева предоставила свое оружие капитану сборной Франции Жерару Еелу для участия в I чемпионате мира по практической стрельбе из карабина, поскольку французские власти запретили спортсменам вывозить оружие в Россию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Решить проблемы, вызванные решениями европейских политиков, французским спортсменам помог не только концерн "Калашникова", выделивший 60 своих карабинов, но и дух спортивного товарищества и взаимовыручки. Для участия в соревнованиях Жерару Еелу свое собственное оружие предоставила российская чемпионка мира по практической стрельбе Наталья Румянцева", - говорится в сообщении.
"Интриги политиков Евросоюза мешают проведению честных и открытых спортивных состязаний. Запрет на вывоз оружия в Россию является прямым нарушением наших прав", - заявил Жерар Еел, который является старейшим членом Федерации практической стрельбы Франции.
I чемпионат мира по практической стрельбе из карабина проходит в подмосковном парке "Патриот". В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов из 41 страны.