Благотворительный турнир "Лига Мечты", посвященный Кубку конфедераций, прошел в Москве

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МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Благотворительный турнир "Лига Мечты", посвященный предстоящему в России Кубку конфедераций, состоялся в Москве. В нем приняли участие воспитанники детских домов и звезды отечественного футбола.
Соревнования прошли на стадионе "Красная Пресня". Организаторы нарекли турнир "репетицией" Кубка конфедераций, который пройдет в России в 2017 году. В связи с этим каждая команда в ходе соревнований играла в футболках схожей цветовой гаммы с формой национальных сборных-участников Кубка конфедераций, а сетка турнира дублировала расписание игр группового этапа турнира лучших сборных своих конфедераций.
В финальном матче "Лиги Мечты", в котором наравне с детьми принимали участие такие звезды российского футбола, как Дмитрий Сенников и Дмитрий Булыкин, первенствовала команда "Новой Зеландии", нанесшая поражение "камерунцам" - 1:0. В матче за третье место "сборная России" уступила команде "Австралии" со счетом 1:3.
Благотворительный турнир "Лига Мечты" прошел в России во второй раз, в прошлом году в мероприятии, которое также состоялось в Москве, приняли участие известные в прошлом футболисты Егор Титов и Олег Корнаухов, а также действующие игроки Артем Ребров, Андрей Ещенко (оба - "Спартак"), а также Георгий Щенников и Кирилл Набабкин (ЦСКА).
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.