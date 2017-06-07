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Более 200 тысяч патронов израсходовано за первые три дня ЧМ по практической стрельбе

Спорт
7 июня, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Для чемпионата мира Барнаульский патронный завод предоставил партию из 500 тысяч специальных спортивных патронов

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 200 тысяч патронов было израсходовано за первые три дня соревнований на I чемпионате мира по практической стрельбе из карабина, который проходит в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны РФ.

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"За первые три дня чемпионата мира по практической стрельбе из карабина в ходе прематчей и основных соревнований израсходовано более 200 тысяч патронов. Ежедневно более 600 спортсменов из 41 страны мира выполняют стрельбы в 30 стрелковых галереях парка "Патриот". На выполнение каждого упражнения требуется от 10 до 30 патронов. Кроме того, дополнительные боеприпасы используются для пристрелки оружия", - говорится в сообщении.

Для чемпионата мира Барнаульский патронный завод предоставил партию из 500 тысяч специальных спортивных патронов для практической стрельбы.

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Первый ЧМ по практической стрельбе из карабина
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