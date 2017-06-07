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СМИ: ЦСКА готов заплатить за бразильского футболиста Аилтона €2 млн

Спорт
7 июня, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Права на Аилтона принадлежат бразильскому "Флуминенсе", игроком которого он является с 2013 года

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении защитника португальского "Эшторила" Аилтона. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Отмечается, что московский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца около €2 млн.

Права на Аилтона принадлежат бразильскому "Флуминенсе", игроком которого он является с 2013 года. В составе "Эшторила" он выступает на правах аренды с 2016 года. В прошедшем сезоне защитник провел в составе португальской команды 23 матча в различных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

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