СМИ: ЦСКА готов заплатить за бразильского футболиста Аилтона €2 млн

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении защитника португальского "Эшторила" Аилтона. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Отмечается, что московский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца около €2 млн.

Права на Аилтона принадлежат бразильскому "Флуминенсе", игроком которого он является с 2013 года. В составе "Эшторила" он выступает на правах аренды с 2016 года. В прошедшем сезоне защитник провел в составе португальской команды 23 матча в различных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.