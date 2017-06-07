Футболист "Динамо" Сапета: ФНЛ не была кошмарным сном для клуба

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НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) не было кошмаром для игроков московского "Динамо". Такое мнение журналистам высказал полузащитник клуба Александр Сапета.
"Динамо" победило в чемпионате ФНЛ сезона-2016/17, вернувшись в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).
"Из выступления в ФНЛ для себя ничего не вынес. Ждал возвращения в РФПЛ как можно скорее, - сказал Сапета. - Наверное, надо было пройти это испытание. Хотя это не был кошмарный сон, наоборот, что не игра, то победа - у нас у всех было отличное настроение".
"Теперь в РФПЛ будет совсем другое, все команды на голову сильнее, чем те, что были в ФНЛ", - добавил футболист.
Сапета также заявил, что руководство клуба пока что не ставило перед командой задач на сезон, который стартует в июле.