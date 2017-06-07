Вавринка вышел в полуфинал Roland Garros

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Швейцарец Стэн Вавринка вышел в полуфинал второго в сезоне турнира серии Большого шлема - Roland Garros по теннису (призовой фонд - более €36 млн).

Вавринка, который "посеян" на турнире под третьим номером, в четвертьфинальном поединке обыграл седьмую "ракетку" турнира хорвата Марина Чилича со счетом 6:3, 6:3, 6:1.

В полуфинале Вавринка встретится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания, 1) - Кей Нисикори (Япония, 8).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.