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Маррей вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису

Спорт
7 июня, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Британский теннисист обыграл в 1/4 финала японца Кея Нисикори

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Энди Маррей

Энди Маррей

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Британец Энди Маррей вышел в полуфинал второго в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции по теннису (призовой фонд - более €36 млн).

Первая "ракетка" мира Маррей в четвертьфинальном поединке обыграл восьмого номера турнира японца Кея Нисикори со счетом 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1.

В полуфинале Маррей встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой (3). В другом полуфинале сыграют испанец Рафаэль Надаль (4) и австриец Доминик Тим (6). Обе встречи пройдут 9 июня.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.

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