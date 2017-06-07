Маррей вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Британец Энди Маррей вышел в полуфинал второго в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции по теннису (призовой фонд - более €36 млн).
Первая "ракетка" мира Маррей в четвертьфинальном поединке обыграл восьмого номера турнира японца Кея Нисикори со счетом 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1.
В полуфинале Маррей встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой (3). В другом полуфинале сыграют испанец Рафаэль Надаль (4) и австриец Доминик Тим (6). Обе встречи пройдут 9 июня.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.