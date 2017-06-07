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СМИ: Лос-Анджелес может уступить право проведения ОИ-2024 Парижу

Спорт
7 июня, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Лос-Анджелес намерен отказаться от проведения Игр-2024 и организовать следующие летние Игры - в 2028 году

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Материал из 1 страницы
© EPA/EUGENE GARCIA

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Лос-Анджелес может отказаться от заявки на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает портал Inside the games.

Отмечается, что Лос-Анджелес намерен отказаться от проведения Игр-2024, в этом случае право провести у себя Олимпиаду получит другой претендент - Париж, а в американском городе пройдут следующие летние Игры - в 2028 году.

"Если быть откровенным, то заявка Лос-Анджелеса предусматривала не только проведение Игр в 2024 году, мы никогда не делали заявлений в духе "сейчас или никогда", - сказал глава заявочного комитета Лос-Анджелеса Кейси Вассерман. - Наша заявка выражает единый многоликий гостеприимный город, мы хотим дать понять Международному олимпийскому комитету (МОК) и мировой общественности, что не делали основной акцент на себе. В первую очередь, мы сосредоточены на олимпийском движении и мире".

Выборы столицы Игр пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.

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