ФГР продолжит переговоры с "Матч ТВ" о трансляции всех матчей сборной РФ

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация гандбола России (ФГР) продолжит переговоры с "Матч ТВ", чтобы все матчи с участием мужской и женской национальных сборных транслировались на телеканале. Об этом ТАСС сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Ранее стало известно, что в эфирной сетке "Матч ТВ" отсутствует трансляция первого квалификационного матча чемпионата мира 2017 года между женскими сборными России и Польши, который пройдет 9 июня в Астрахани.

"Мы продолжим переговоры с "Матч ТВ". Со своей стороны сделаем все, чтобы в дальнейшем все матчи сборных России показывались на телеканале. Мы в этом заинтересованы", - сказал Шишкарев.

Ответная встреча состоится 15 июня в польском Кошалине.