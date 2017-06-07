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"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом по версии Forbes

Спорт
7 июня, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Прибыль клуба по итогам сезона 2015/2016 составила $756 млн

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© EPA/JONATHAN BRADY

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим клубом в мире по версии журнала Forbes. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте издания.

Стоимость английского клуба составляет $3,689 млрд, а прибыль по итогам сезона-2015/16 - $765 млн. Второе место в рейтинге занимает испанская "Барселона" (стоимость - $3,635), третье - другой клуб из Испании "Реал" ($3,58 млрд). На четвертом месте расположилась немецкая "Бавария" ($2,713 млрд), на пятом - английский "Манчестер Сити" ($2,083 млрд).

Всего в список из 20 клубов вошли восемь команд из Англии, среди которых чемпион страны сезона-2015/16 "Лестер" (19-е место, $413 млн), три клуба - из Испании, три - из Германии, пять - из Италии, один - из Франции.

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