Крамник обыграл Ананда на шахматном супертурнире в Ставангере

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал победу над индийцем Вишванатаном Анандом в партии второго тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.

Партии Хикару Накамура (США) - Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США) - Магнус Карлсен (Норвегия) также завершились вничью.

В турнирной таблице лидерство делят Накамура и Крамник (по 1,5 очка), далее идут Карякин, Карлсен, Каруана, Вашье- Лаграв, Со, Аронян (по 1), Ананд, Гири (по 0,5).

Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.