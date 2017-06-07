Сборная Италии по футболу разгромила команду Уругвая в товарищеском матче

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сборная Италии по футболу одержала крупную победу над командой Уругвая со счетом 3:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Ницце.

Забитыми мячами отметились Эдер (83-я минута), Даниэле Де Росси (90, с пенальти), еще один мяч в свои ворота отправил защитник уругвайцев Хосе Хименес (7). Для капитана итальянской команды Де Росси этот матч стал 113-м в составе национальной команды, по этому показателю он вышел на пятое место, обойдя вратаря Дино Дзоффа.

Сборная Италии 11 июня проведет на своем поле матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Лихтенштейна.