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Гол Мораты принес футболистам Испании ничью в товарищеском матче с командой Колумбии

Спорт
8 июня, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Товарищеская игра на стадионе "Нуэва-Кондомина" в Мурсии завершилась со счетом 2:2

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Полузащитник сборной Испании Давид Сильва (справа) открывает счет в товарищеском матче с командой Колумбии

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва (справа) открывает счет в товарищеском матче с командой Колумбии

© EPA/MARCIAL GUILLEN

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу со счетом 2:2 сыграла с командой Колумбии в товарищеском матче, который состоялся в Мурсии.

В составе хозяев голы забили Давид Сильва (22-я минута) и Альваро Мората (87). У колумбийцев забитыми мячами отметились Эдвин Кардона (39) и Радамель Фалькао (55).

Для форварда команды Колумбии Фалькао этот гол стал 26-м в составе национальной команды, по этому показателю он вышел на первое место в истории сборной, обойдя Арнольдо Игуарана, который забил 25 голов в период с 1979 по 1993 гг.

Сборная Испании впервые за 11 лет пропустила более одного мяча на своем поле. В предыдущий раз испанцы пропускали дважды в марте 2006 года, когда в товарищеском матче обыграли команду Кот-д'Ивуара со счетом 3:2.

11 июня сборная Испании на выезде проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Македонии. Колумбийцы свой следующий матч отборочного турнира ЧМ-2018 сыграют 31 августа против команды Венесуэлы.

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