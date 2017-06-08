Известный грузинский футболист и тренер Серго Кутивадзе скончался в возрасте 72 лет

ТБИЛИСИ, 8 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. В Тбилиси на 73-м году жизни скончался известный грузинский футболист и тренер Серго Кутивадзе. Перед товарищеским матчем национальных футбольных сборных Грузии и Сент-Киттс и Невис в Тбилиси состоялась минута молчания в память о футболисте и тренере тбилисского "Динамо".

Товарищеская игра, которая прошла на стадионе "Локомотив" им. Михаила Месхи, завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0. На матче присутствовало более десяти тысяч зрителей.

Кутивадзе, выступавший на позиции полузащитника, начал футбольную карьеру в Кутаиси в юношеской команде "Торпедо", в 1962-1966 годах выступал за основную команду "Торпедо" Кутаиси в первой и высшей лигах чемпионата СССР, в период с 1967 по 1973 годы выступал в составе "Динамо" Тбилиси в высшей лиге СССР. В составе национальной сборной СССР провел один матч - 4 сентября 1965 года против команды Югославии (0:0).

После завершения карьеры футболиста работал помощником тренера Нодара Ахалкаци в "Динамо" Тбилиси (1976-1982), которое в этот период стало чемпионом СССР (1978), двукратным обладателем Кубка СССР (1976 и 1979) и победителем Кубка обладателей кубков европейских стран 1981 года. В конце 1994 года Кутивадзе возглавил тбилисское "Динамо", но в 1995 году ушел с поста. В 1997 году перешел на работу главным тренером в родное "Торпедо" из Кутаиси, с 2007 года работал в Федерации футбола Грузии.