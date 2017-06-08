Бывший наставник "Сельты" Бериссо назначен на пост главного тренера "Севильи"

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Аргентинский тренер Эдуардо Бериссо официально назначен на пост главного тренера испанского клуба "Севилья". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2018/19. В ближайшее время состоится презентация Бериссо в роли главного тренера "Севильи".
В течение последних трех сезонов Бериссо возглавлял испанский клуб "Сельта", с которым дважды выходил в полуфинал Кубка Испании, а также дошел до стадии полуфинала в прошедшем розыгрыше Лиги Европы. В завершившемся чемпионате Испании "Сельта" заняла 13-е место.
Бывший тренер "Севильи" аргентинец Хорхе Сампаоли по окончанию сезона-2016/17 досрочно расторг контракт с клубом и возглавил национальную сборную Аргентины по футболу. Согласно контракту, клуб получил отступные в размере €1,5 млн. В чемпионате Испании сезона-2016/17 "Севилья" заняла четвертое место, набрав 72 очка в 38 матчах.
Principio de acuerdo con Eduardo Berizzo para dirigir al #SevillaFC— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 7 июня 2017 г.
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