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Бывший наставник "Сельты" Бериссо назначен на пост главного тренера "Севильи"

Спорт
8 июня, 3:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Соглашение с 47-летним аргентинским специалистом рассчитано до конца сезона-2018/19

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Эдуардо Бериссо

Эдуардо Бериссо

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Аргентинский тренер Эдуардо Бериссо официально назначен на пост главного тренера испанского клуба "Севилья". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Смотрите также
Глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия и Хорхе Сампаоли (слева направо)

Сампаоли официально назначен главным тренером сборной Аргентины по футболу

Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2018/19. В ближайшее время состоится презентация Бериссо в роли главного тренера "Севильи".

В течение последних трех сезонов Бериссо возглавлял испанский клуб "Сельта", с которым дважды выходил в полуфинал Кубка Испании, а также дошел до стадии полуфинала в прошедшем розыгрыше Лиги Европы. В завершившемся чемпионате Испании "Сельта" заняла 13-е место.

Бывший тренер "Севильи" аргентинец Хорхе Сампаоли по окончанию сезона-2016/17 досрочно расторг контракт с клубом и возглавил национальную сборную Аргентины по футболу. Согласно контракту, клуб получил отступные в размере €1,5 млн. В чемпионате Испании сезона-2016/17 "Севилья" заняла четвертое место, набрав 72 очка в 38 матчах.

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