"Зенит" стал лучшим российским футбольным клубом сезона по версии агентства Gracenote

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сразу семь российских команд вошли в топ-100 ежегодного рейтинга ведущих европейских футбольных клубов по версии авторитетного агентства Gracenote. Полный список, в который вошло 700 клубов Европы, приводится на официальном сайте организации.

В первую пятерку рейтинга попали сразу три испанские команды. Возглавил рейтинг мадридский "Реал", на второй строчке оказалась "Барселона". Третье место заняла немецкая "Бавария", четвертое - "Атлетико", пятое - итальянский "Ювентус". На 700-м месте рейтинг замыкает клуб "Кайлунго" из Сан-Марино, индекс которого составил 27 баллов, для сравнения индекс "Реала" - 4422 балла.

Лучшим клубом России в прошедшем сезоне был признан санкт-петербургский "Зенит", который был определен на 22-е место рейтинга. При этом по сравнению с прошлогодним рейтингом "Зенит" опустился на одну строчку.

ЦСКА занял 27-е место, "Спартак" - 40-е, "Краснодар" - 55-е, "Ростов" - 57-е, "Локомотив" - 70-е, "Терек" - 87-е. За пределами первой сотни также расположились "Рубин" (106), "Уфа" (128), "Амкар" (134), "Урал" (153), "Крылья Советов" (155), "Анжи" (161), "Оренбург" (178), "Арсенал" (212), худшим клубом России стала "Томь", занявшая 276-е место.

При составлении рейтинга были учтены результаты команд за последние четыре года как в еврокубковых турнирах, так и в национальных чемпионатах и кубках.

Агентство Gracenote специализируется на сборе и аналитической обработке метаданных в музыкальной, видео и спортивной индустриях.

Europe's top-50 football clubs shown geographically. pic.twitter.com/nH5kiQp3UH — Euro Club Index (@EuroClubIndex) 7 июня 2017 г.