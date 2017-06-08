Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Голден Стэйт" победил "Кливленд" в третьем матче финальной серии плей-офф НБА

Спорт
8 июня, 6:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Голден Стэйт", следующий матч финала пройдет в ночь на воскресенье в Кливленде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

© EPA/DAVID MAXWELL

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Голден Стэйт" на выезде обыграл "Кливленд" со счетом 118:113 в третьем матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и увеличил преимущество в серии - 3-0.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кливленда" Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл, в его активе 39 очков и 11 подборов. В составе гостей самым результативным стал форвард Кевин Дюрант, набравший 31 очко. Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри записал на свой счет 26 очков и 13 подборов, также сделав дабл-дабл.

"Голден Стэйт" одержал 15-ю подряд победу в плей-офф НБА. Клуб из Окленда стал первой командой в истории крупнейших спортивных лиг Северной Америки (НБА, Национальная хоккейная лига, Главная лига бейсбола, Национальная футбольная лига), одержавшей 15 побед подряд в матчах плей-офф. "Голден Стэйт" превзошел достижение хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз", который в плей-офф 1993 года выиграл 14 встреч подряд.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Голден Стэйт". Следующий матч финала пройдет в ночь на субботу также на домашней арене "Кливленда". Ни одной команде в истории НБА не удавалось отыграться и выиграть серию, уступая со счетом 0-3.

"Кливленд" и "Голден Стэйт" в третий раз подряд играют в финале плей-офф НБА. В 2015 году "Голден Стэйт" победил со счетом 4-2, в финале 2016 года "Кливленд" взял верх, победив со счетом 4-3, и впервые стал чемпионом лиги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Андаманском море обнаружены обломки самолета и тела пассажиров
2
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
3
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
4
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
5
Как устраняли неполадки с двигателями ракеты-носителя "Протон-М". Досье
6
Оливер Стоун считает свой фильм о Путине попыткой наладить отношения между США и РФ
7
Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать с него депортацию иммигрантов
Темы дня
Загрузка...
Реклама