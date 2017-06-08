"Голден Стэйт" победил "Кливленд" в третьем матче финальной серии плей-офф НБА

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Голден Стэйт" на выезде обыграл "Кливленд" со счетом 118:113 в третьем матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и увеличил преимущество в серии - 3-0.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кливленда" Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл, в его активе 39 очков и 11 подборов. В составе гостей самым результативным стал форвард Кевин Дюрант, набравший 31 очко. Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри записал на свой счет 26 очков и 13 подборов, также сделав дабл-дабл.

"Голден Стэйт" одержал 15-ю подряд победу в плей-офф НБА. Клуб из Окленда стал первой командой в истории крупнейших спортивных лиг Северной Америки (НБА, Национальная хоккейная лига, Главная лига бейсбола, Национальная футбольная лига), одержавшей 15 побед подряд в матчах плей-офф. "Голден Стэйт" превзошел достижение хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз", который в плей-офф 1993 года выиграл 14 встреч подряд.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Голден Стэйт". Следующий матч финала пройдет в ночь на субботу также на домашней арене "Кливленда". Ни одной команде в истории НБА не удавалось отыграться и выиграть серию, уступая со счетом 0-3.

"Кливленд" и "Голден Стэйт" в третий раз подряд играют в финале плей-офф НБА. В 2015 году "Голден Стэйт" победил со счетом 4-2, в финале 2016 года "Кливленд" взял верх, победив со счетом 4-3, и впервые стал чемпионом лиги.