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СМИ: сумма отступных по новому контракту Месси с "Барселоной" составит €400 млн

Спорт
8 июня, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Новое соглашение между аргентинским форвардом и каталонцами будет рассчитано до 2021 года

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/QUIQUE GARCIA

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сумма отступных по новому соглашению между аргентинским нападающим Лионелем Месси и испанским футбольным клубом "Барселона" составит €400 млн. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Контракт будет рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец заработает по новому контракту €120 млн.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года, а первый гол за сине-гранатовых забил 1 мая 2005 года. В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.

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