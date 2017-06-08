СМИ: сумма отступных по новому контракту Месси с "Барселоной" составит €400 млн

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сумма отступных по новому соглашению между аргентинским нападающим Лионелем Месси и испанским футбольным клубом "Барселона" составит €400 млн. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Контракт будет рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец заработает по новому контракту €120 млн.
Месси является воспитанником "Барселоны", за основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года, а первый гол за сине-гранатовых забил 1 мая 2005 года. В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.