Геркус: обозначенные Майконом условия существенно превзошли предложение "Локомотива"

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Бразильский футболист Майкон обозначил перед московским "Локомотивом" условия, которые значительно превзошли предложение, сделанное ему клубом. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

Срок контракта 27-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня.

"Зимой мы предлагали контракт его агенту, но согласия не получили. В то же время получили предложение со стороны футболиста, видение нового контракта. В нем условия существенно превосходили текущие и тем более наше предложение. Мы заняли позицию не продолжать общение на данную тему", - сказал Геркус.

"Сейчас проводятся консультации с тренерским штабом по поводу будущего Майкона в "Локомотиве" и тех финансовые условий, которые бы нас устроили. Если наш тренерский штаб скажет, что игрок необходим, то мы выйдем с новым предложением с условиями, которые нас устраивают. Удерживать любой ценой не станем", - отметил президент железнодорожников.

Майкон перешел в "Локомотив" в марте 2010 года. Бразилец провел за команду в различных турнирах 193 матча, забив 30 мячей.

"Михалик дважды отказался от предложений "Локомотива"

Также 30 июня истекает срок контракта с "Локомотивом" у 33-летнего украинского полузащитника Тараса Михалика. "У него похожая ситуация: мы два раза формулировали ему предложение, но он оба раза отказался. Тарас - отличный футболист, мы его высоко ценим. Возможно, в ближайшем будущем снова сделаем ему снова предложение, но финансовые условия будут скромнее прежних", - сказал Геркус.

Михалик перешел в "Локомотив" в июне 2013 года. Украинский хавбек провел за московскую команду в различных турнирах 90 матчей, забив два мяча.