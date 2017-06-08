Геркус: насколько я знаю, Янбаев в январе подписал контракт с "Краснодаром"

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Футболист Ринат Янбаев еще в январе подписал контракт с "Краснодаром", где ему, по всей видимости, предложили хорошие условия.

Об этом в интервью ТАСС сообщил президент московского "Локомотива" Илья Геркус.

В понедельник было объявлено об уходе 33-летнего защитника из "Локомотива".

"Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с "Краснодаром". Футболист, когда у него до конца трудового договора остается полгода, имеет право подписывать контракт с другим клубом. Когда у него такая возможность появилась, он ей воспользовался. Наверное, в "Краснодаре" ему предложили хорошие условия", - сказал Геркус.

Янбаев выступал за "Локомотив" с 2007 года, проведя за команду в различных турнирах 247 матчей и забив два мяча.