Геркус: насколько я знаю, Янбаев в январе подписал контракт с "Краснодаром"

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Футболист Ринат Янбаев еще в январе подписал контракт с "Краснодаром", где ему, по всей видимости, предложили хорошие условия.
Об этом в интервью ТАСС сообщил президент московского "Локомотива" Илья Геркус.
В понедельник было объявлено об уходе 33-летнего защитника из "Локомотива".
"Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с "Краснодаром". Футболист, когда у него до конца трудового договора остается полгода, имеет право подписывать контракт с другим клубом. Когда у него такая возможность появилась, он ей воспользовался. Наверное, в "Краснодаре" ему предложили хорошие условия", - сказал Геркус.
Янбаев выступал за "Локомотив" с 2007 года, проведя за команду в различных турнирах 247 матчей и забив два мяча.