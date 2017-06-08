Геркус: сборная Италии будет тренироваться в Баковке в случае выхода на ЧМ-2018

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Московский "Локомотив" подпишет контракт с Итальянской федерацией футбола, предполагающий, что сборная Италии будет тренироваться на клубной базе железнодорожников в Баковке в случае выхода в финальную стадию чемпионата мира 2018 года.
Об этом в интервью ТАСС сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.
"Да, (сборная Италии) хочет (тренироваться в Баковке). Они присылали письмо. Нам поступали еще предложения, но мы заключим контракт с итальянцами. Они будут нам платить за это, это обычная практика", - сказал Геркус.
Сборная Италии занимает второе место в отборочной группе G, набрав в пяти матчах столько же очков, сколько и команда Испании - 13.
По словам Геркуса, на стадионе "Локомотив" в Черкизове будут тренироваться судьи мирового первенства. "На нашем стадионе во время чемпионата мира будут тренироваться судьи, он будет служить базой для арбитров", - сказал он.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.