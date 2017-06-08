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Геркус: сборная Италии будет тренироваться в Баковке в случае выхода на ЧМ-2018

Спорт
8 июня, 9:32 UTC+3 МОСКВА Илья Андреев, Дильшад Ломовских

По словам президента "Локомотива", на стадионе в Черкизове будут тренироваться судьи мирового первенства

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Футболисты сборной Италии

Футболисты сборной Италии

© EPA/MAURIZIO DEGL'INNOCENTI

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Московский "Локомотив" подпишет контракт с Итальянской федерацией футбола, предполагающий, что сборная Италии будет тренироваться на клубной базе железнодорожников в Баковке в случае выхода в финальную стадию чемпионата мира 2018 года.

Интервью

Президент ФК "Локомотив" Илья Геркус

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Об этом в интервью ТАСС сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

"Да, (сборная Италии) хочет (тренироваться в Баковке). Они присылали письмо. Нам поступали еще предложения, но мы заключим контракт с итальянцами. Они будут нам платить за это, это обычная практика", - сказал Геркус.

Сборная Италии занимает второе место в отборочной группе G, набрав в пяти матчах столько же очков, сколько и команда Испании - 13.

По словам Геркуса, на стадионе "Локомотив" в Черкизове будут тренироваться судьи мирового первенства. "На нашем стадионе во время чемпионата мира будут тренироваться судьи, он будет служить базой для арбитров", - сказал он.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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