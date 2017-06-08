Футболисты сборной Новой Зеландии приедут в Петербург 9 июня

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Новой Зеландии по футболу, первый соперник команды России на Кубке конфедераций, прилетит в Санкт-Петербург 9 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.
Новозеландцы приедут в Санкт-Петербург из Дублина. На следующей день команда проведет тренировку, а 11 июня отправится в Минск, где днем позже примет участие в товарищеском матче против сборной Белоруссии. 13 июня подопечные Энтони Хадсона вернутся в Санкт-Петербург и продолжат подготовку к Кубку конфедераций.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команды России и Новой Зеландии выступят в группе A вместе со сборными Португалии и Мексики. Матч открытия турнира Новая Зеландия - Россия состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.