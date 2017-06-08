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Утвержден состав сборной Новой Зеландии на Кубок конфедераций по футболу

Спорт
8 июня, 9:52 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Команда прибудет в Россию для участия в турнире 9 июня

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Футболисты Новой Зеландии

Футболисты Новой Зеландии

© EPA/LINDSEY PARNABY

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Окончательно утвержден состав сборной Новой Зеландии по футболу, который выступит на Кубке конфедераций 2017 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной федерации Новой Зеландии.

Команда прибудет в Россию для участия в турнире 9 июня.

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари - Стефан Маринович ("Унтерхакинг", Германия), Глен Мосс ("Ньюкасл Джетс", Австралия), Тамати Уильямс ("Валвейк", Нидерланды);
  • защитники - Сэм Бразертон ("Сандерленд", Англия), Деклан Уинн ("Ванкувер", Канада), Темистоклис Тзимопулос ("Яннина", Греция), Майкл Боксалл ("Суперспорт Юнайтед", ЮАР), Дейн Ингем ("Брисбейн Рор", Австралия), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба - "Веллингтон Финикс"), Кип Колви ("Сан- Хосе Эртквейс", США), Томми Смит ("Ипсвич", Англия), Сторм Ру ("Сентрал Кост Маринерс", Австралия);
  • полузащитники - Билл Туилома ("Марсель", Франция), Майкл Макглинчи, Алекс Руфер (оба - "Веллингтон Финикс"), Марко Рохас ("Мельбурн Виктори", Австралия), Райан Томас ("Зволле", Нидерланды), Клейтон Льюис ("Окленд Сити");
  • нападающие - Коста Барбароусес ("Веллингтон Финикс"), Крис Вуд ("Лидс", Англия), Шейн Смелц ("Борнео", Индонезия), Монти Паттерсон ("Ипсвич", Англия).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Новой Зеландии сыграет в группе A вместе с командами России, Португалии и Мексики.

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