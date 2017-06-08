Утвержден состав сборной Новой Зеландии на Кубок конфедераций по футболу

Певец Стинг впервые за пять лет выступит в МосквеКультура 8 июня, 10:07
Росгосстрах оценил ущерб от шквала в Московском регионе в 25 млн рублейОбщество 8 июня, 10:00
Чем опасен одноразовый стаканчик: как пластик губит океаныОбщество 8 июня, 10:00
Прокуратура начала проверку по факту 16-часовой задержки авиарейса Екатеринбург - НячангНовости Урала 8 июня, 9:54
Утвержден состав сборной Новой Зеландии на Кубок конфедераций по футболуСпорт 8 июня, 9:52
Учитесь сомневаться: как в мире борются с недостоверными новостямиМеждународная панорама 8 июня, 9:45
Футболисты сборной Новой Зеландии приедут в Петербург 9 июняСпорт 8 июня, 9:36
Геркус: сборная Италии будет тренироваться в Баковке в случае выхода на ЧМ-2018Спорт 8 июня, 9:32
Режиссер О'Райлли: Западу необходимо узнавать Россию без насаждаемых СМИ стереотиповКультура 8 июня, 9:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Окончательно утвержден состав сборной Новой Зеландии по футболу, который выступит на Кубке конфедераций 2017 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной федерации Новой Зеландии.
Команда прибудет в Россию для участия в турнире 9 июня.
SQUAD | Here are the players who will take on Russia, Mexico and Portugal for the #AllWhites at the FIFA #ConfedCup, good luck lads! pic.twitter.com/8O3kYjhDu8— New Zealand Football (@NZ_Football) June 7, 2017
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Новой Зеландии сыграет в группе A вместе с командами России, Португалии и Мексики.