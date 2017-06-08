Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бюджет "Локомотива" на 2017 год составляет 5,5 млрд рублей

Спорт
8 июня, 10:26 UTC+3 МОСКВА Илья Андреев, Дильшад Ломовских

Президент московского клуба Илья Геркус заявил, что в минувшем сезоне достигнут рекорд по доходам от мерчандайзинга и продажи билетов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Геркус

Илья Геркус

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Бюджет "Локомотива" на 2017 год составляет 5,5 млрд рублей; в сезоне-2016/17 московский футбольный клуб получил рекордную для себя выручку от продажи атрибутики и билетов. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

Смотрите также
Стадион "Локомотив" в Черкизове

Обсуждается вопрос изменения названия стадиона ФК "Локомотив"

"(Бюджет клуба) 5,5 миллиардов рублей. Если вас интересует техническая сторона, то эта сумма - спонсорский пакет РЖД", - сказал Геркус.

На вопрос, как к спонсорству РЖД относится Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), президент "Локомотива" ответил: "УЕФА ратует за то, чтобы спонсорские контракты имели наполнение. И мы делаем все для того, чтобы наши отношения с РЖД были максимально рыночными, чтобы они развивали бренд компании. Мы рекламируем бренды РЖД, например, "Сапсан". Позитивно продвигаем их, чтобы добиться соответствующих ассоциаций с РЖД".

"Мы работаем над тем, чтобы ценность сотрудничества с нами для РЖД увеличивалась. Конечно, здорово, что УЕФА подталкивает нас к этому, но это и наше внутреннее стремление. Мы не хотим, чтобы контракт с РЖД был благотворительностью", - добавил собеседник агентства.

"Сейчас мы можем рапортовать о том, что в минувшем сезоне достигли рекордных доходов в истории клуба от мерчандайзинга и продажи билетов, - рассказал Геркус. - Порядка 32,5 миллионов рублей мы выручили за счет мерчандайзинга и 86 миллионов - за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост".

Смотрите также
Майкон

Геркус: обозначенные Майконом условия существенно превзошли предложение "Локомотива"

"Но эти цифры нас все равно не удовлетворяют. Далеко не удовлетворяют. Мы нацелены на то, чтобы увеличить посещаемость. И мы хотим обрести много новых болельщиков", - отметил президент "Локомотива".

"У "Локомотива" более семейная аудитория, чем у других клубов"

"Локомотив" в сезоне-2016/17 занял восьмое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны. Средняя посещаемость домашних матчей команды в чемпионате составила 10 201 зритель. По словам Геркуса, клуб рассчитывает, что в следующем сезоне посещаемость домашних игр возрастет на 10-15%.

"Это осторожный прогноз. Также ждем, что будут хорошие цифры на играх Лиги Европы; у нас более семейная аудитория, более женская, чем у других клубов РФПЛ. Это хорошо, нет повода этого стыдиться, здорово, что "Локомотив" - клуб для всех. При этом мы фокусируемся на молодых, на возрастную категорию от 14 до 25 лет, считая, что остальные категории примыкают к молодежи", - сказал собеседник ТАСС.

Смотрите также

Геркус: сборная Италии будет тренироваться в Баковке в случае выхода на ЧМ-2018

Геркус: насколько я знаю, Янбаев в январе подписал контракт с "Краснодаром"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
2
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
3
На территории посольства США в Киеве произошел взрыв
4
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
5
Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО
6
Аделина Сотникова не вошла в состав сборной России на сезон-2017/18 по ошибке
7
Власти Москвы считают провокацией претензии организаторов оппозиционной акции 12 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама