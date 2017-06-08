МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Бюджет "Локомотива" на 2017 год составляет 5,5 млрд рублей; в сезоне-2016/17 московский футбольный клуб получил рекордную для себя выручку от продажи атрибутики и билетов. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

"(Бюджет клуба) 5,5 миллиардов рублей. Если вас интересует техническая сторона, то эта сумма - спонсорский пакет РЖД", - сказал Геркус.

На вопрос, как к спонсорству РЖД относится Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), президент "Локомотива" ответил: "УЕФА ратует за то, чтобы спонсорские контракты имели наполнение. И мы делаем все для того, чтобы наши отношения с РЖД были максимально рыночными, чтобы они развивали бренд компании. Мы рекламируем бренды РЖД, например, "Сапсан". Позитивно продвигаем их, чтобы добиться соответствующих ассоциаций с РЖД".

"Мы работаем над тем, чтобы ценность сотрудничества с нами для РЖД увеличивалась. Конечно, здорово, что УЕФА подталкивает нас к этому, но это и наше внутреннее стремление. Мы не хотим, чтобы контракт с РЖД был благотворительностью", - добавил собеседник агентства.

"Сейчас мы можем рапортовать о том, что в минувшем сезоне достигли рекордных доходов в истории клуба от мерчандайзинга и продажи билетов, - рассказал Геркус. - Порядка 32,5 миллионов рублей мы выручили за счет мерчандайзинга и 86 миллионов - за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост".

"Но эти цифры нас все равно не удовлетворяют. Далеко не удовлетворяют. Мы нацелены на то, чтобы увеличить посещаемость. И мы хотим обрести много новых болельщиков", - отметил президент "Локомотива".

"У "Локомотива" более семейная аудитория, чем у других клубов"

"Локомотив" в сезоне-2016/17 занял восьмое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны. Средняя посещаемость домашних матчей команды в чемпионате составила 10 201 зритель. По словам Геркуса, клуб рассчитывает, что в следующем сезоне посещаемость домашних игр возрастет на 10-15%.

"Это осторожный прогноз. Также ждем, что будут хорошие цифры на играх Лиги Европы; у нас более семейная аудитория, более женская, чем у других клубов РФПЛ. Это хорошо, нет повода этого стыдиться, здорово, что "Локомотив" - клуб для всех. При этом мы фокусируемся на молодых, на возрастную категорию от 14 до 25 лет, считая, что остальные категории примыкают к молодежи", - сказал собеседник ТАСС.