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Мутко: cтадион "Лужники" планируется открыть матчем с участием сборной России

Спорт
8 июня, 10:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Сергей Собянин 2 июня заявил, что стадион "Лужники" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Большую спортивную арену (БСА) "Лужники" в Москве планируется открыть встречей с участием сборной России по футболу. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.

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Стадион "Лужники"

Собянин: разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона "Лужники" подписано

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 июня заявил, что стадион "Лужники" получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

"В четверг мы с Сергеем Семеновичем Собяниным посетим стадион, будет заседать московский оргкомитет, я буду принимать в нем участие. "Лужники" введены в эксплуатацию, но еще идет большая работа по благоустройству. Необходимо обсудить вопрос, когда реально будет закончено благоустройство, будут выполнены все необходимые работы, ведь не только сам стадион нужен для проведения матча, еще требуется множество других нюансов. Планируем открыть стадион матчем сборной", - заявил Мутко.

Реконструкция БСА "Лужники" началась в 2014 году. На этой арене пройдут главные игры чемпионата мира по футболу: матч открытия, один из полуфиналов и финал.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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