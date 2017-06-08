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Аделина Сотникова не вошла в состав сборной России на сезон-2017/18 по ошибке

Спорт
8 июня, 11:04 дата обновления: 8 июня, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что фигуристка вошла в резервный состав национальной команды

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Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова не была включена в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2017/18 из-за ошибки, она вошла в резерв. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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Обновленная версия состава национальной команды опубликована на сайте федерации. Ранее ФФККР разместила списки фигуристов на олимпийский сезон, в которых 20-летняя Сотникова не была включена ни в основной, ни в резервный составы.

"Первый состав был опубликован по ошибке, актуальная версия размещена на сайте позднее", - сказал Коган.

 Таким образом, в основной состав команды в женском одиночном катании вошли двукратная чемпионка мира и действующая обладательница мирового рекорда Евгения Медведева, а также Анна Погорилая, Алина Загитова, Елена Радионова и Мария Сотскова. Чемпионка Олимпиады-2014 Юлия Липницкая попала в резервный состав, как и чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Также в резерв вошли Алена Леонова, Полина Цурская, Станислава Константинова и Сотникова.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал составы национальных команд на этапы серии Гран-при сезона-2017/18. Сотникова и Липницкая не были заявлены ни на один из шести этапов.

Мужчины, пары и танцевальные дуэты

В основной состав сборной России в мужском одиночном катании вошли Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин, Александр Петров и Дмитрий Алиев. В резерв - Сергей Воронов, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин.

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Олимпийские чемпионы Сочи Ксения Столбова и Федор Климов попали с основной состав команды в парном катании. Также в него вошли Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Двукратные чемпионы Олимпиады в Сочи Татьяна Волосажар и Максим Траньков вошли в резерв, как и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова и Александр Коровин, Юко Кавагути и Александр Смирнов.

Еще одни победители Игр-2014 Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев вошли с основной состав сборной в танцах на льду. Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Софья Евдокимова и Егор Базин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Алла Лобода и Павел Дрозд, Александра Степанова и Иван Букин также попали с основной состав. Олимпийская чемпионка (2014) Елена Ильиных и ее партнер Руслан Жиганшин - в резерве, как и Василиса Даванкова и Антон Шибнев, Бетина Попова и Сергей Мозгов. 

Главный старт сезона-2017/18 - зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане - пройдут с 9 по 25 февраля.

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