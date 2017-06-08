Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Плющенко: Сотникова определится с продолжением карьеры в ближайшие недели

Спорт
8 июня, 11:19 дата обновления: 8 июня, 11:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Тренер фигуристки заявил, что она только что возобновила тренировки после травмы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова возобновила тренировки после травмы и в ближайшие две недели определится с планами на будущее. Об этом ТАСС рассказал тренер фигуристки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Смотрите также
Аделина Сотникова

Аделина Сотникова не вошла в состав сборной России на сезон-2017/18 по ошибке

В четверг Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обнародовала списки основного и резервного составов национальной команды. 20-летняя Сотникова не вошла ни в один из них. Позднее ФФККР сообщила, что первый документ был опубликован ошибочно, в актуальной версии Сотникова включена в резервный состав.

"У Аделины была травма, небольшой перелом, и она только-только возобновила тренировки, - рассказал Плющенко. - Мы пока не заявляли ФФККР о планах на сезон, определимся с ними в ближайшие две недели. Надо понять, не будет ли Аделина испытывать боль при выполнении элементов".

В основной состав сборной на олимпийский сезон в женском одиночном катании вошли двукратная чемпионка мира и действующая обладательница мирового рекорда Евгения Медведева, а также Анна Погорилая, Алина Загитова, Елена Радионова и Мария Сотскова. В резервный состав, помимо Сотниковой, попала чемпионка Олимпиады-2014 Юлия Липницкая и чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Также в резерв вошли Алена Леонова, Полина Цурская и Станислава Константинова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
2
Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО
3
На территории посольства США в Киеве произошел взрыв
4
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
5
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
6
Власти Москвы считают провокацией претензии организаторов оппозиционной акции 12 июня
7
Автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком в Подмосковье
Темы дня
Загрузка...
Реклама