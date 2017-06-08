Плющенко: Сотникова определится с продолжением карьеры в ближайшие недели

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова возобновила тренировки после травмы и в ближайшие две недели определится с планами на будущее. Об этом ТАСС рассказал тренер фигуристки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В четверг Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обнародовала списки основного и резервного составов национальной команды. 20-летняя Сотникова не вошла ни в один из них. Позднее ФФККР сообщила, что первый документ был опубликован ошибочно, в актуальной версии Сотникова включена в резервный состав.

"У Аделины была травма, небольшой перелом, и она только-только возобновила тренировки, - рассказал Плющенко. - Мы пока не заявляли ФФККР о планах на сезон, определимся с ними в ближайшие две недели. Надо понять, не будет ли Аделина испытывать боль при выполнении элементов".

В основной состав сборной на олимпийский сезон в женском одиночном катании вошли двукратная чемпионка мира и действующая обладательница мирового рекорда Евгения Медведева, а также Анна Погорилая, Алина Загитова, Елена Радионова и Мария Сотскова. В резервный состав, помимо Сотниковой, попала чемпионка Олимпиады-2014 Юлия Липницкая и чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Также в резерв вошли Алена Леонова, Полина Цурская и Станислава Константинова.