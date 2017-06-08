Мутко: этап "Бриллиантовой лиги" в Риме даст легкоатлетам РФ нужную конкуренцию перед ЧМ

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские легкоатлеты на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме получат необходимую соревновательную практику, соперничая с основными конкурентами, что необходимо в преддверии чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В турнире, который состоится 8 июня, примут участие трое представителей России - чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и чемпионка мира 2015 года в прыжках в высотку Мария Ласицкене (Кучина).

"Сам факт участия - это уже здорово. Этот коммерческий турнир станет хорошим этапом подготовки к главному старту сезона - чемпионату мира. Наши спортсмены испытают конкуренцию со стороны лучших атлетов мира, и хочется пожелать им удачи", - заявил Мутко.

"Мы видим, что Ласицкене сейчас находится в хорошем состоянии, выиграла два старта подряд. Шубенков в первый раз стартует на официальном турнире, в Америке он выступал вне конкурса. Конечно, также надеемся на хорошее выступление Сидоровой", - добавил собеседник агентства.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. IAAF рассмотрела 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск на данный момент получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Дарья Клишина, Шубенков, Ласицкене и Сидорова.

Чемпионат мира 2017 года пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.