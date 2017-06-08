Зампред Общественного совета при Минспорта РФ Виноградов скончался в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации Петр Виноградов скончался в возрасте 75 лет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

"Петр Алексеевич проявил себя как видный организатор спортивной отрасли. На всех постах, которые ему выпала честь занимать, он отдавал все свои силы во имя достижения наилучших результатов", - говорится в заявлении Министерства спорта.

Виноградов опубликовал более 420 научных и научно- методических работ, в том числе 35 монографий, некоторые из которых были изданы в США, Канаде, Китае, Франции, Японии, Германии. Он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Дружбы, Почета, всеми ведомственными наградами Министерства спорта РФ.

Специалист принимал важнейшее участие в разработке и воплощении основополагающих документов, определяющих развитие физической культуры и спорта в России, среди которых "Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", концепции проведения первого Всероссийского спортивного форума "Россия - спортивная держава" 2009 года и первого Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" 2010 года. Также он был одним из тех, кто реализовывал федеральные целевые программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" и "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

Также отмечается, что Виноградов, который являлся профессором и доктором педагогических наук, внес неоценимый вклад в создание и реализацию Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).