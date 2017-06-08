Сарсания опроверг информацию о переговорах с "Кайратом" по возвращению Аршавина в "Зенит"

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Информация, что "Зенит" начал переговоры с казахстанским "Кайратом" о возвращении в команду нападающего Андрея Аршавина, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

Ранее портал Life.ru написал, что "Зенит" уже связался с владельцем "Кайрата" Кайратом Боранбаевым насчет трансфера 36-летнего игрока, а также интересуется итальянским защитником "Интера" Андреа Раноккьей.

"Эта информация не соответствует действительности, - сказал Сарсания. - У меня был разговор с Андреем, но эта была обычная беседа - я узнал, как он себя чувствует, в каком состоянии находится, и не более того. Никаких переговоров, повторюсь, не было".

"На данный момент такой вариант (с переходом Аршавина в "Зенит") не рассматривается. Но это не значит, что такого варианта не может быть вообще", - отметил спортивный директор "Зенита".

Также Сарсания опроверг интерес "Зенита" к Раноккье. "Нет, это не так", - сказал он.

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. Игрок перешел в "Кайрат" в 2016 году, его контракт с клубом из Алма-Аты рассчитан до 31 декабря. Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.