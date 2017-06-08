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Малкин и Овечкин не вошли в список кандидатов в сборную России на олимпийский сезон

Спорт
8 июня, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Как пояснили ТАСС в Федерации хоккея России, данный список может претерпевать изменения по ходу сезона

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Александр Овечкин и Евгений Малкин

Александр Овечкин и Евгений Малкин

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Нападающие клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" и "Питтсбург" Александр Овечкин и Евгений Малкин не вошли в список кандидатов в сборную России на сезон-2017/18. Соответствующий документ размещен на сайте Министерства спорта РФ.

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Полный список игроков из 75 фамилий (основной и резервный состав) включает девять игроков из НХЛ, среди которых Виктор Антипин ("Баффало"), Андрей Василевский, Никита Кучеров, Владислав Наместников (все - "Тампа"), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (оба - "Вашингтон"), Андрей Миронов ("Колорадо"), Артемий Панарин ("Чикаго") и Иван Проворов ("Филадельфия").

Как пояснили ТАСС в Федерации хоккея России, данный список может претерпевать изменения по ходу сезона.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждаться отдельно. Позднее комиссионер НХЛ Гэри Бетмэн подтвердил, что никто из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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