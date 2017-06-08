Мутко высоко оценил подготовку Москвы к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко высоко оценил подготовку Москвы к приему матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу - 2018. Об этом он сообщил на заседании оргкомитета по проведению турниров в Москве.
По его словам, российская столица является основным городом проведения двух крупнейших футбольных соревнований. "Нет сомнений, что Москва проведет на самом высоком уровне и Кубок конфедераций, и чемпионат мира", - заявил Мутко.
Также вице-премьер отметил, что в столице к Кубку конфедераций проведена большая работа, обеспечены периметры безопасности, разработаны транспортные схемы, подготовлена спортивная инфраструктура. "Хотел бы вас проинформировать, что уже команды начинают прибывать, первой прибыла сборная Чили. Никаких вопросов с приемом, прохождением в московском транспортном узле не возникло", - отметил Мутко. Также он сообщил, что в России начал действовать безвизовый режим для болельщиков, прибывающих на Кубок конфедераций, около 30 человек уже воспользовались данной функцией.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на заседании оргкомитета, что к Кубку конфедераций благоустроена территория вокруг стадиона "Спартак", где пройдут матчи, решены вопросы транспорта. Так, например, завершена реконструкция Волоколамского шоссе, где построены эстакады и съезды к стадиону.
По словам Собянина, работать с гостями и участниками Кубка будут около 1800 волонтеров. "Я надеюсь, что Кубок конфедераций в Москве пройдет достойно, порадует зрителей и будет максимально комфортным для москвичей", - сказал мэр Москвы.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.