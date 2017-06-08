Юрист: CAS рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию 11 июля

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию футболиста ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию 11 июля. Об этом ТАСС сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.
"Апелляция будет рассмотрена 11 июля", - сказал Прокопец. Еременко подал апелляцию в апреле.
Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов между немецким "Байером" и ЦСКА (2:2); в ней был найден кокаин. Футболист подал апелляцию в УЕФА. Юрисдикционные органы Союза, однако, оставили в силе двухлетнюю дисквалификацию, но при этом с 30-летнего игрока было снято полное отстранение от деятельности в футболе.
Контракт Еременко с ЦСКА рассчитан до 30 июня. Как ранее ТАСС сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев, соглашение продлеваться не будет.
Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского "Рубина". За команду он провел в различных турнирах 77 матчей, забив 20 мячей. В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.