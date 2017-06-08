Стал известен окончательный состав сборной Камеруна на Кубок конфедераций

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Камеруна по футболу определился с окончательным составом команды на Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Камерунской федерацией футбола.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Камеруна сыграет в группе B с командами Чили, Германии и Австралии.