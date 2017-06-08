Стал известен окончательный состав сборной Камеруна на Кубок конфедераций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Камеруна по футболу определился с окончательным составом команды на Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Камерунской федерацией футбола.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Фабрис Ондоа ("Севилья Атлетико", Испания), Андре Онана ("Аякс", Нидерланды), Жорж Бокве ("Мьендален", Норвегия);

защитники - Эрнест Мабука ("Жилина", Словакия), Коллинз Фэ ("Стандард", Бельгия), Мишель Нгаде-Нгаджуи ("Славия", Чехия), Адольф Тейку ("Сошо", Франция), Амбруаз Ойонго ("Монреаль Импакт", США), Жонатан Нгвем ("Прогрессу ду Самбизанга", Ангола), Жером Гиоата ("Паниониос", Греция), Люсьен Овона ("Алькоркон", Испания);

полузащитники: Себастьян Сиани ("Остенде", Бельгия), Арно Джум ("Хартс", Шотландия), Жорж Манджек ("Метц", Франция), Андре-Франк Замбо ("Марсель", Франция);

нападающие: Кристиан Бассогог ("Хэнань Цзянье", Китай), Карл Токо ("Анже", Франция), Оливье Бумаль ("Панатинаикос", Греция), Жак Зуа ("Кайзерслаутерн", Германия), Венсан Абубакар ("Бешикташ", Турция), Бенжамен Муканджо ("Лорьян", Франция), Робер Ндип Тамбе ("Спартак" Трнава, Словакия), Николя Нгамале ("Альтах", Австрия).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Камеруна сыграет в группе B с командами Чили, Германии и Австралии.