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Геркус: молодежное первенство России по футболу нужно реформировать

Спорт
8 июня, 12:38 UTC+3 МОСКВА Илья Андреев, Дильшад Ломовских

Президент "Локомотива" привел в пример сборную Германии, которая на Кубок конфедераций привезет состав, в основном состоящий из молодых футболистов

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Илья Геркус

Илья Геркус

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Молодежное первенство России по футболу нуждается в реформировании. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус.

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В молодежном первенстве участвуют команды клубов Российской футбольной премьер-лиги. В сезоне-2016/17 для участия в первенстве можно было заявлять игроков не старше 1998 года рождения.

"Постоянно ведутся разговоры о том, чтобы ликвидировать молодежное первенство и сделать из него несколько чемпионатов разных возрастных категорий. Я бы предложил два турнира: один - среди игроков до 19 лет, другой - до 21 года, и чтобы они были разбиты по региональным признакам, чтобы клубы сильно не тратились на перелеты. Вопрос должен решаться на уровне Российского футбольного союза, на следующий сезон молодежное первенство останется, уже поздно что-то менять. Но я за реформирование, безусловно", - сказал Геркус.

"Мы должны создавать условия для роста молодежи, и то, что сейчас в сборной мы не видим много молодых ребят - это свидетельство того, что мы что-то упустили в подготовке. То есть целенаправленно мы этим не занимались, думали: "Как вырастет, так и вырастет". Не выросло", - подчеркнул президент "Локомотива".

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Собеседник ТАСС привел в пример сборную Германии, которая на Кубок конфедераций привезет состав, в основном состоящий из молодых футболистов. "Посмотрите на средний возраст нашей сборной, сейчас у нас смена поколений происходит на ходу, - отметил Геркус. - И взгляните, какую сборную везет на Кубок конфедераций Германия: она везет команду, по сути, U-23. Это сборная, которая будет играть на чемпионате мира 2022 года".

"Причем в детско-юношеском футболе у нас все нормально, наши юношеские сборные играют прилично, а дальше идет разрыв. Значит, в молодежном футболе нет развития. Эта тема, на мой взгляд, требует чрезвычайных мер, создания особых органов", - резюмировал президент "Локомотива".

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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