Источник: ФК "Локомотив" интересуется вратарем "Ростова" Медведевым

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Локомотив" заинтересован в подписании контракта с вратарем футбольного клуба "Ростов" Никитой Медведевым. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
"Локомотив" заинтересован в Медведеве. Клубы ведут переговоры о возможном трансфере", - сказал источник.
Медведев перешел в "Ростов" в феврале 2016 года из клуба "Зенит-Иркутск". 22-летний голкипер в сезоне-2016/17 установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных мячей за всю историю чемпионатов России - 988 минут.
"Ростов" в чемпионате России-2016/17 занял шестое место, "Локомотив" - восьмое, но при этом выиграл Кубок страны.