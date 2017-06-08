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Источник: ФК "Локомотив" интересуется вратарем "Ростова" Медведевым

Спорт
8 июня, 12:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Клубы ведут переговоры о возможном трансфере

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Никита Медведев

Никита Медведев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Локомотив" заинтересован в подписании контракта с вратарем футбольного клуба "Ростов" Никитой Медведевым. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Локомотив" заинтересован в Медведеве. Клубы ведут переговоры о возможном трансфере", - сказал источник.

Медведев перешел в "Ростов" в феврале 2016 года из клуба "Зенит-Иркутск". 22-летний голкипер в сезоне-2016/17 установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных мячей за всю историю чемпионатов России - 988 минут.

"Ростов" в чемпионате России-2016/17 занял шестое место, "Локомотив" - восьмое, но при этом выиграл Кубок страны.

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