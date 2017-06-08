Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 открылся в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года открылся в четверг в Калининграде. В церемонии приняли участие врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов и заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Романков.

"Этот одиннадцатый центр - по стране открыто 10 (центров) - в четырех городах - организаторах (Кубка конфедераций) по два-три центра, и в Краснодаре, и теперь вот новый в Калининграде", - сообщил журналистам Романков, добавив, что его возможности позволяют выдавать до 1,5 тыс. таких документов в день.

По его словам, такие центры начали выдавать паспорта болельщиков гостям, в том числе иностранцам, которые планируют приехать в РФ на матчи Кубка конфедераций, после завершения Кубка центры будут обеспечивать выдачу аналогичных документов зрителям матчей ЧМ-2018. Процедура будет занимать около 12 минут.

"На настоящий момент поступило уже более 220 тыс. заявок на оформление паспорта болельщика и более 2/3 зрителей их получили, как российских так и зарубежных", - добавил Романков.

Паспорт болельщика (FAN ID) - персонифицированная карта зрителя, является частью системы идентификации футбольных болельщиков и выдается бесплатно. Такую карту должен получить каждый болельщик после приобретения билета на матч. FAN ID вместе с входным билетом обеспечивает зрителям быстрый проход на стадион. Для иностранных граждан FAN ID дает право безвизового въезда в РФ в течение 10 дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и 10 дней после последнего матча турнира.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.