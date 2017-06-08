Геркус: нынешнее количество клубов в чемпионате РФПЛ является оптимальным

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Количество клубов в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) оптимальное, лигу не стоит расширять или сокращать. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус.
"Я бы оставил количество клубов, которое есть сейчас, все к этому привыкли. Я не вижу глобальных причин, по которым нужно что-то менять. Может быть, в будущем стоит вообще менять формат, но не количество клубов", - сказал Геркус.
"Что я имею в виду? Я говорю о том, чтобы были какие-то региональные дивизионы, где матчи игрались бы по круговой системе, после чего следовал бы единый для всех плей-офф. Командам из европейской части России тяжело ездить к дальневосточникам и сибирякам, и наоборот", - отметил президент "Локомотива".
Сейчас в чемпионате РФПЛ участвуют 16 клубов. Ранее среди членов лиги обсуждалось возможное сокращение чемпионата, о чем рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин. Так, за сокращение РФПЛ до 12 клубов выступил владелец "Спартака" Леонид Федун, а бывший генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов предлагал сделать закрытую лигу.