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Геркус: нынешнее количество клубов в чемпионате РФПЛ является оптимальным

Спорт
8 июня, 12:55 UTC+3 МОСКВА Илья Андреев, Дильшад Ломовских

Сейчас в чемпионате РФПЛ участвуют 16 клубов

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Илья Геркус

Илья Геркус

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Количество клубов в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) оптимальное, лигу не стоит расширять или сокращать. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус.

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"Я бы оставил количество клубов, которое есть сейчас, все к этому привыкли. Я не вижу глобальных причин, по которым нужно что-то менять. Может быть, в будущем стоит вообще менять формат, но не количество клубов", - сказал Геркус.

"Что я имею в виду? Я говорю о том, чтобы были какие-то региональные дивизионы, где матчи игрались бы по круговой системе, после чего следовал бы единый для всех плей-офф. Командам из европейской части России тяжело ездить к дальневосточникам и сибирякам, и наоборот", - отметил президент "Локомотива".

Сейчас в чемпионате РФПЛ участвуют 16 клубов. Ранее среди членов лиги обсуждалось возможное сокращение чемпионата, о чем рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин. Так, за сокращение РФПЛ до 12 клубов выступил владелец "Спартака" Леонид Федун, а бывший генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов предлагал сделать закрытую лигу.

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