ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и Игнашевичем

Поклонская попросила СК, ГП и ФСБ проверить материалы Transparency на клеветуПолитика 8 июня, 13:08
ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и ИгнашевичемСпорт 8 июня, 13:04
Том Холланд представит в Москве новый фильм про Человека-паукаКультура 8 июня, 13:03
Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию БрейвикаМеждународная панорама 8 июня, 12:59
Геркус: нынешнее количество клубов в чемпионате РФПЛ является оптимальнымСпорт 8 июня, 12:55
Российские ватерполистки проиграли американкам в матче Суперфинала Мировой лигиСпорт 8 июня, 12:53
Прокуратура и следствие разбираются с попыткой сэкономить на капремонте домов в КурганеНовости Урала 8 июня, 12:52
Трутнев: в Приморье нарушаются сроки оформления "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 8 июня, 12:51
В Чите начали выписывать из больниц детей, отравившихся наркотиками в обертках от конфетСибирь 8 июня, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА продлил соглашения с защитниками Сергеем Игнашевичем, братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новые соглашения с игроками рассчитаны до окончания следующего сезона.
Действующие контракты 37-летнего Игнашевича и 34-летних Березуцких с ЦСКА действуют до 30 июня. Березуцкие выступают за ЦСКА с 2002 года, Игнашевич - с 2004-го.