ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и Игнашевичем

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА продлил соглашения с защитниками Сергеем Игнашевичем, братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новые соглашения с игроками рассчитаны до окончания следующего сезона.

Действующие контракты 37-летнего Игнашевича и 34-летних Березуцких с ЦСКА действуют до 30 июня. Березуцкие выступают за ЦСКА с 2002 года, Игнашевич - с 2004-го.